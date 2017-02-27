Bahadır’a şoför engeli

Bursa'da bir otobüs şoförünün engelli çocuğa yaptığı hakaret büyük tepki çekti! Olay geçtiğimiz gün Ataevler'de meydana geldi. Bilecik'te yaşayan Ziya Beşkardeşler, zihinsel engelli oğlu Bahadır'ı (17) gezdirmek için Bursa'ya gitti. Ataevler'den otobüse bindikleri sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Bahadır için verdiği kartı gösterdi. Ancak şoför tepki gösterdi, engelli çocuk ve babasını araca bindirmeyeceğini söyledi. Beşkardeş ile yüzde 90 engelli oğlunu otobüsten zorla indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi. Baba Beşkardeşler, "Başka şehirlerde sıkıntı çıkmıyor. Bakanlığa ait kartımız olmasına rağmen Bursa'daki özel halk otobüs şoförlerinin bazıları bize problem çıkartıyor" dedi.
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