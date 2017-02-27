Baba isyan

Adana'da yaşayan Süleyman E., bir süre önce kansere yakalandı. Bakıma muhtaç hale geldi. Psikolojisi bozuldu. Dün, çocuklarının kendisine bakmadığını ileri süren baba, köprüye çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın da Süleyman E. ile konuşmaya başladı. Polisler de yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı. Süleyman E. bir süre sonra atlamaktan vazgeçti. Kanser hastası adam, "Ne yapayım ben kanser hastasıyım çocuklarım bana bakmıyor. O yüzden ölmek istedim" diye ağladı. Süleyman E., sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra karakola götürüldü.