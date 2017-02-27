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lı küstah bakana tokat gibi yanıt!

Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, küstahça bir açıklama yaparak 'Erdoğan referandum için Avusturya'ya gelmesin' demişti. Avusturya'dan gelen bu açıklamaya Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı cevap verdi.

Avusturyalı küstah bakana tokat gibi yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, bir soru üzerine Dışişleri ve Enformasyon Bakanı Kurz'un açıklamalarına cevap verdi.

Avusturyalı Bakan'ın "Erdoğan referandum için gelmesin" sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın 'nin Cumhurbaşkanını, yeni hükümet sistemi modeli içerisindeki hükümet başını seçebilecekleri bir referandumun, ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, orada yaşayan Türk vatandaşlarına açık olması demokrasinin bir gereğidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya ilişkin söz söylemek demokrasiyi eksik, yanlış anlamaktır."

Kurz, "Avusturya'da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 19:04
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Alp Alp

Avusturya yla ilişkilerimiz niye bu kadar kötü anlamak zor.Daha etkin olmak lazım diplomasi demek bence başarılı olmak demektir.Her alanda diğer ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmalı ordaki stk lara yardım edip lobi yapmak lazım

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 21:39
deli balta deli balta

mültecilerin köprü altında yatmasından sınırlarınıza çektiğiniz tel duvarlardan belli sizin ayrıştırmacı olmadığınız önce fetocu pkklı teroristleri verin sonra bir ara konuşursun süt kuzusu unutmadan büyüklerine söyle fetocuların sözlerine pek kulak asmasınlar onların tek dostu paradır bilesiniz

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 20:59
barischmann barischmann

AVUSTURYA VE YUNANISTANIN COCUK OLAN DIS ISLERI BAKANLARINI ALMANYA TÜRKIYEYE KARSI YÖNLENDIRIYOR PROVOKASYON PROVOKASYON VE ALGI OPERASYONU ALMANYA DEDIGIMIZ SEYTANLARDAN NE VAKIT 6 MILYON YAKILAN YAHUDILERIN INTIKAMI ALINACAK SORUYORUM.

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 20:16
DOĞAN DOĞAN

HACLI KİNİ DEPREŞTİ OOŞŞT

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 19:18
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