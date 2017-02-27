Avusturyalı küstah bakana tokat gibi yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, bir soru üzerine Avusturya Dışişleri ve Enformasyon Bakanı Kurz'un açıklamalarına cevap verdi.

Avusturyalı Bakan'ın "Erdoğan referandum için gelmesin" sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Cumhurbaşkanını, yeni hükümet sistemi modeli içerisindeki hükümet başını seçebilecekleri bir referandumun, ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, orada yaşayan Türk vatandaşlarına açık olması demokrasinin bir gereğidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya ilişkin söz söylemek demokrasiyi eksik, yanlış anlamaktır."

Kurz, "Avusturya'da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.