Avusturyalı küstah bakana tokat gibi yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, bir soru üzerine Avusturya Dışişleri ve Enformasyon Bakanı Kurz'un açıklamalarına cevap verdi.
Avusturyalı Bakan'ın "Erdoğan referandum için gelmesin" sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Cumhurbaşkanını, yeni hükümet sistemi modeli içerisindeki hükümet başını seçebilecekleri bir referandumun, ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, orada yaşayan Türk vatandaşlarına açık olması demokrasinin bir gereğidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya ilişkin söz söylemek demokrasiyi eksik, yanlış anlamaktır."
Kurz, "Avusturya'da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Avusturya yla ilişkilerimiz niye bu kadar kötü anlamak zor.Daha etkin olmak lazım diplomasi demek bence başarılı olmak demektir.Her alanda diğer ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmalı ordaki stk lara yardım edip lobi yapmak lazım
mültecilerin köprü altında yatmasından sınırlarınıza çektiğiniz tel duvarlardan belli sizin ayrıştırmacı olmadığınız önce fetocu pkklı teroristleri verin sonra bir ara konuşursun süt kuzusu unutmadan büyüklerine söyle fetocuların sözlerine pek kulak asmasınlar onların tek dostu paradır bilesiniz
AVUSTURYA VE YUNANISTANIN COCUK OLAN DIS ISLERI BAKANLARINI ALMANYA TÜRKIYEYE KARSI YÖNLENDIRIYOR PROVOKASYON PROVOKASYON VE ALGI OPERASYONU ALMANYA DEDIGIMIZ SEYTANLARDAN NE VAKIT 6 MILYON YAKILAN YAHUDILERIN INTIKAMI ALINACAK SORUYORUM.
HACLI KİNİ DEPREŞTİ OOŞŞT
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