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devrildi: 3 asker yaralı

Virajı alamayarak devrilen aracın içinde bulunan 3 asker, Devlet Hastanesine kaldırıldı

Askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

'te askeri zırhlı kobra aracının devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kilis-Elbeyli karayolu 12'inci kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait askeri zırhlı kobra aracı virajı alamayarak üzüm bağlarının içerisine devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker olay yerine ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 19:37
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