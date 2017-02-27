Anne-oğul öldü

Samsun'da dün otomobil sürücüsü Ali Osman Keskin, (30) aynı yönde giden kum yüklü traktörü son anda fark etti. Direksiyonu kırdı. Karşıdan gelen Dursun Türker'in (23) aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücü Keskin'in yanında bulunan eşi Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin olay yerinde öldü. Recep Çelik (24), Berat Emre Keskin (4), Uğur Çelik (22), sürücü Ali Osman Keskin, sürücü Türker (23), Hikmet Nizam (51) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.