Yol Durumu
  1. Dön gel Beyza
  2. Kanlı pedal!

Anne-oğul öldü

Anne-oğul öldü
Samsun'da dün otomobil sürücüsü Ali Osman Keskin, (30) aynı yönde giden kum yüklü traktörü son anda fark etti. Direksiyonu kırdı. Karşıdan gelen Dursun Türker'in (23) aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücü Keskin'in yanında bulunan eşi Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin olay yerinde öldü. Recep Çelik (24), Berat Emre Keskin (4), Uğur Çelik (22), sürücü Ali Osman Keskin, sürücü Türker (23), Hikmet Nizam (51) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar