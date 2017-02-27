Ankara'da kritik zirve

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin görüşmesi sona erdi.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.

Yıldırım ve Barzani, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde de bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGULANDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-Barzani görüşmesinde, IKBY ile ilişkiler, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm yönleriyle ele alındı.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konuları da gündeme geldi.

Başbakan Yıldırım görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmede ayrıca, terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımlar üzerinde duruldu.