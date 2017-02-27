Adını tarihe yazdı!

Aydın'da geçen cuma günü trajikomik bir soygun girişimi yaşandı. Kar maskeli soyguncu, pompalı tüfekle markete daldı. İşyeri sahibi MusaAycan "Ya canını, ya paranı" diyerek tehdit etti. Aycan,kendini ilginç bir şekildesavundu. Hemen önündekisiyah kaplı veresiye defteriyleşüpheliyi kovaladı. Soyguncuyu elinden kaçıran Musa Aycan, daha sonra tekrar geri dönerek telefonla polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, şüphelinin eşkalini alarakçevrede araştırma başlattı.Soyguncu ve gözcülük yaptığıbelirlenen 2 kişiyi yakaladı.Silahlı soygun anı isemarketin güvenlik kamerasıtarafından saniye saniyegörüntülendi. Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek,
'ŞAKA ZANNETTİM'
"Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden başı kar maskeli soyguncu tüfekle içeriye girdi. Önce birinin şaka yaptığısandım. Sonra soygunungerçek olduğunu anlayıncaelime aldığım veresiyedefteriyle karşı koydum.Tetik düşürdüğü sanıyorum,sanırım silah tutuklukyaptı. Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bendearkasından veresiye defteriylekovaladım. " diye konuştu.
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