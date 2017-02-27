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Adını tarihe yazdı!

cu, pompalıyla markete girdi. İşyeri sahibi kalın veresiye defteriyle direndi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Adını tarihe yazdı!
Aydın'da geçen cuma günü trajikomik bir girişimi yaşandı. Kar maskeli soyguncu, pompalı tüfekle markete daldı. İşyeri sahibi Musa Aycan "Ya canını, ya paranı" diyerek tehdit etti. Aycan, kendini ilginç bir şekilde savundu. Hemen önündeki siyah kaplı veresiye defteriyle şüpheliyi kovaladı. Soyguncuyu elinden kaçıran Musa Aycan, daha sonra tekrar geri dönerek telefonla polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, şüphelinin eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı. Soyguncu ve gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Silahlı soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek,

'ŞAKA ZANNETTİM'
"Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden başı kar maskeli soyguncu tüfekle içeriye girdi. Önce birinin şaka yaptığı sandım. Sonra soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum. Tetik düşürdüğü sanıyorum, sanırım silah tutukluk yaptı. Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bende arkasından veresiye defteriyle kovaladım. " diye konuştu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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