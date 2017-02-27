3 dakikada 17 kilo domates yediler

Antalya Kumluca da dün doğa yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndatoplanan yüzlerce vatandaş, Sarnıç Tepesi'nedoğru yürüdü. Etkinlik sonunda ise kadınlar ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakayabirinci, 4 kilo 765 gram domatesyiyen Meral İlci ikinci ve 3 kilo 580 gramdomates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncüoldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 3 40 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu. Kadınlar da 1'inci olan Ela Karakaya, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Yıkamadan yedik. Doğal ve çok lezzetliydi" dedi.
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