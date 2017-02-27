3 dakikada 17 kilo domates yediler

Antalya Kumluca da dün doğa yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Sarnıç Tepesi'ne doğru yürüdü. Etkinlik sonunda ise kadınlar ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates yiyen Meral İlci ikinci ve 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 3 40 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu. Kadınlar da 1'inci olan Ela Karakaya, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Yıkamadan yedik. Doğal ve çok lezzetliydi" dedi.