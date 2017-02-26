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Yer ayran acılı

Yer adana ayran acılı
Adana'da 10 yıldır şalgamcılık yapan Fevzi Güven, babaannesinin tarifinden yola çıkarak kendine has yapmayı başardı. Acıya düşkün Adanalılar, Güven'in tezgahının önünde kuyruğa girdi. Bedensel engelli 47 yaşındaki Güven, "Acılı ayranda süs biberi, yeşil nane ve dereotu kullanıyorum. Bu ayrandan içen muhakkak yine geliyor. İşin sırrı sütte saklı" dedi. Acılı ayran içen bir vatandaş, "Buradan acılı ayranı içmeden geçmiyoruz" diye konuştu.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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