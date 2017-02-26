Yer adana ayran acılı

Adana'da 10 yıldır şalgamcılık yapan Fevzi Güven, babaannesinin tarifinden yola çıkarak kendine has acılı ayran yapmayı başardı. Acıya düşkünAdanalılar, Güven'in tezgahınınönünde kuyruğagirdi. Bedensel engelli 47 yaşındaki Güven, "Acılı ayranda süs biberi, yeşilnane ve dereotu kullanıyorum. Bu ayrandan içen muhakkak yine geliyor. İşin sırrı sütte saklı" dedi. Acılı ayran içen bir vatandaş, "Buradan acılı ayranı içmeden geçmiyoruz" diye konuştu.
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