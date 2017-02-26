Yeliz’e hayat olalım

Manisa'da yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Yeliz Kocabıyıkoğlu (13) doğumdan bir süre sonra rahatsızlandı. Doktorlar, idrar torbasının çalışmadığını saptadı. 6 yaşınageldiğinde bağırsağından idrar torbasıyapıldı. Ancak bu sefer de karşısına böbrek yetmezliği çıktı. 8 aydır diyalize giden küçük kız, hastalığı yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. Annesinin dokusu uymadığı için böbrek veremediğini söyleyen Yeliz Kocabıyıkoğlu, "Kendimi bildimbileli tedavi görüyorum. Okulu dabırakmak zorunda kaldım. Hastalığımabir çare bulunsun. Bana böbrek bulunmasınıistiyorum" diyerek yardım istedi.
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