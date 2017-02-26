Yeliz’e hayat olalım

Manisa'da yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Yeliz Kocabıyıkoğlu (13) doğumdan bir süre sonra rahatsızlandı. Doktorlar, idrar torbasının çalışmadığını saptadı. 6 yaşına geldiğinde bağırsağından idrar torbası yapıldı. Ancak bu sefer de karşısına böbrek yetmezliği çıktı. 8 aydır diyalize giden küçük kız, hastalığı yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. Annesinin dokusu uymadığı için böbrek veremediğini söyleyen Yeliz Kocabıyıkoğlu, "Kendimi bildim bileli tedavi görüyorum. Okulu da bırakmak zorunda kaldım. Hastalığıma bir çare bulunsun. Bana böbrek bulunmasını istiyorum" diyerek yardım istedi.