Mısır'daki askeri darbeden sonra Türkiye'ye yerleşen Şerif, bir programa katılmak için geldiği Diyarbakır'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam düşmanlarının Mısır ve Türkiye'nin güçlü olmasını istemediklerini söyledi.

Mısır'in İsrail'in sınırında olduğunu, bu nedenle Mısır'ın güçlü olmasının İsrail'in hesabına gelmediğini dile getiren Şerif, Türkiye'nin ekonomik olarak iyi bir noktada olduğu için güçlü olmasının istenmediğini belirtti.

"TÜRKİYE ORTADOĞU HALKLARI İÇİN BİR UMUT KAPISIDIR"

"Rabia meydanındaki darbe başarısız olsaydı, İslam düşmanlarının bu ülkeyi yenmeleri mümkün değildi. Müslümanların durumu bu halde olmayacaktı." diyen Şerif, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Rabia meydanında yapılan ile 15 Temmuz'da verilen mücadele aynıdır. Mısır'da yaşanan insanlık dışı olaylara hiçbir uluslararası güç itiraz etmedi." dedi.

Türkiye'nin Ortadoğu açısından önemine dikkati çeken Şerif, "Şu anda Türkiye'de yönetimde olanlar halkla beraber Ortadoğu'da çok önemli bir görev yürütüyor. Türkiye Ortadoğu halkları için bir umut kapısıdır. Bunun bu şekilde kalmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Şerif, Mısır'da ekonomik ve siyasi durumun çok kötü olduğunu, İhvan üyelerinden yaklaşık 100 bin kişinin evlerinde hapsolduğunu bildirdi.

"MISIR İSRAİL DEVLETİ GİBİ ÇALIŞIYOR"

Mısır'da binlerce insanın hapiste olduğuna işaret eden Şerif, 60 bin kişinin cezaevinde, 30 bin kişinin de Mısır'dan çıkarıldığını kaydetti.

-Şerif, Mısır'ın ekonomisinin de çökmüş durumda olduğuna dikkati çekerek, "Mursi döneminde 1 dolar 7 cüneyh'e tekabül ederken şu an 17'yi aşmıştır. Bu, Mısır'ın geldiği ekonomik noktayı anlatan net bir örnek. Düşünün, Birleşmiş Milletler'de Mısır'ın daimi temsilcisi, İsrail'in Filistin'deki illegal Yahudi yerleşim birimi kararını kınayan oylamaya karşı İsrail'i destekliyor. Mısır, bir İsrail devleti gibi çalışmaktadır ve çalışıyor da." bilgisini paylaştı.

İsrail'in Filistin devletine karşı izlemiş olduğu siyasetin insani, İslami ve de ahlaki olmadığını anlatan Şerif, İsrail'in Filistinlileri evlerinden ve topraklarından ettiğini anlattı.

Müslüman Kardeşler Davet Birimi Başkanı Prof. Şerif, İsrail'in hedefinin sadece Filistin topraklarını elde etmek olmadığını vurgulayarak, "Asıl hedefleri İslam topraklarını ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.