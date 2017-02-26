Türkiye aşkına!

Kolombiyalı Müslüman WuaykakoMücahit Jesiat eşi Evelyn Delgado Silva,ile birlikte yıllar önce Türkiye'ye geldi. Birhafta boyunca İstanbul'u gezdi. Genç kadın,burada ezan sesinden etkilendi. Kelime-iŞehadet getirip eşi gibi İslamiyet'i seçti.Yeniden ülkelerine dönen ikili, malı mülkü satıpTürkiye'ye yerleşmeye karar verdi. Daha önce de8 yıl İngiltere'de yaşadıklarını belirten 2 çocukannesi Evelyn Delgado Silva, "Türk insanı canayakın ve yardım sever. Yemekleri de çokgüzel" dedi.
İLK SECDE SULTA NAHMET'TE
Müslüman olmadan bir hafta önce İstanbul'uziyaret ettiğini kaydeden genç kadın, şöyledevam etti: "Sultanahmet Cami'ye gitmiştim.Orada namaz kılan kadınları gördüm. Maneviolarak çok etkileyici bir havası vardı. Namazkılan kadınları takip ettim. Müslüman olmadığımhalde ilk secdemi orada yaptım. Secde ederkenAllah'a çok yakın olduğumu ve O'nunla konuştuğumuhissetmiştim. Daha sonra Kur'an-ıKerim'i okuyup Kelime-i Şehadet getirdim.Ülkemize dönünce Türkiye'de yaşamayakarar verdik. 4 günde her şeyi sattık. Türkiye'yegideceğimiz için çok mutluyuz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.