Türkiye aşkına!

Kolombiyalı Müslüman Wuaykako Mücahit Jesiat eşi Evelyn Delgado Silva, ile birlikte yıllar önce Türkiye'ye geldi. Bir hafta boyunca İstanbul'u gezdi. Genç kadın, burada ezan sesinden etkilendi. Kelime-i Şehadet getirip eşi gibi İslamiyet'i seçti. Yeniden ülkelerine dönen ikili, malı mülkü satıp Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. Daha önce de 8 yıl İngiltere'de yaşadıklarını belirten 2 çocuk annesi Evelyn Delgado Silva, "Türk insanı cana yakın ve yardım sever. Yemekleri de çok güzel" dedi.



İLK SECDE SULTA NAHMET'TE

Müslüman olmadan bir hafta önce İstanbul'u ziyaret ettiğini kaydeden genç kadın, şöyle devam etti: "Sultanahmet Cami'ye gitmiştim. Orada namaz kılan kadınları gördüm. Manevi olarak çok etkileyici bir havası vardı. Namaz kılan kadınları takip ettim. Müslüman olmadığım halde ilk secdemi orada yaptım. Secde ederken Allah'a çok yakın olduğumu ve O'nunla konuştuğumu hissetmiştim. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyup Kelime-i Şehadet getirdim. Ülkemize dönünce Türkiye'de yaşamaya karar verdik. 4 günde her şeyi sattık. Türkiye'ye gideceğimiz için çok mutluyuz."



