Topraktan kafatası çıktı

Ankara'da Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, önceki gün okulun yanındaki bahçeye gitti. Burada oyun oynayan gençler, park alanındaki moloz yığınını irdeledi. İçinde insan kemikleri olduğunu fark etti. Şoke olan öğrenciler, okul yetkililerine haber verdi. Durum, polise bildirildi. Olay yerine giden ekipler, kemik parçalarını incelemek üzüre emniyete götürdü.