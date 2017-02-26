Talihsiz şampiyon

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Yılmaz, 8 yaşında son kullanma tarihi geçmiş ilaç içince bir daha ayağa kalkamadı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yılmaz, 9 yıl önce bilek güreşi sporuna başladı ve zamanla milli takıma seçildi. Milli sporcu Yılmaz, Türkiye'yi temsil ettiği bilek güreşi müsabakalarında 2'si dünya ve 4'ü Avrupa şampiyonluğuyla birlikte toplam 26 madalya kazandı. Bir türlü iş bulamadığı için kaldırımda su satarak çocuklarıyla geçinmeye çalıştığını belirten Yılmaz, "Yetkililerden tek isteğim çocuklarımı okutmama yardım etmeleri" dedi.