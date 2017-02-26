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ülkelerine gönderildi

Türkiye'de eğitimleri tamamlanan , Kilis'ten ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli polisler ülkelerine gönderildi
Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından iş birliği ile Türkiye'de eğitilen , eğitimlerini tamamladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polisler, yapılan seçmelerin ardından ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye'de işlemleri yapılan Suriyeli polisler, Kilis'ten otobüslerle Suriye'ye geçti.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 19:29
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