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askıdan iniyor

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor. Buna göre 18 Şubat'ta askıya çıkan bugün askından indirilecek

Seçmen listeleri askıdan iniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği u için hazırladığı bugün askıdan inecek.

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor. Buna göre 18 Şubat'ta askıya çıkan seçmen listeleri bugün askından indirilecek.

Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulamasıyla, yurtdışı seçmen kütüğü için www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilan da bugün sona erecek.

Askı listesine yapılan itirazlar da 28 Şubat'a kadar kabul edilecek.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 19:39
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