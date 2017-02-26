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'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde düzenlenen hava operasyonunda ölen 'lılar arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlı 'ün de bulunduğu belirtildi.

TSK açıkladı! Örgütün üst düzey yöneticisi öldürüldü

Türk savaş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lıların kimlikleri örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı. Sitede yer alan haberde, hava operasyonunda aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı 'ün de bulunduğu 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Gıyasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, kadın arkadaşıyla birlikte örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve konulduğu cezaevinden 2011 yılı Ekim ayından çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 11:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kdeniz kdeniz

Ölmedi lağım faresi geberdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2017 13:33
MEHMET MEHMET

pisliği temizleyenlerden allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 26.02.2017 11:28
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