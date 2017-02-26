Milyonlarca EVET

Yenilik zordur, reform meşakkatlidir. Yenilikten korkup kaçanlar tarih sahnesinden yok olup giderler. Değişime 'Hayır' diyenler hiçbir eser ortaya koyamazlar.
Sultan Alparslan'a, Selahattin Eyyubi'ye, Fatih'e, Gazi Mustafa Kemal'e de "Hayır" diyenler oldu. Atatürk bunların hiçbirine aldırış etmedi. Yendi, Anadolu'da yeni bir ruh inşa etti. İstiklalimizi, bu yenilik ve değişim ruhu ile elde ettik.
Bizde zorlama, tehdit, korku yok. Kutuplaşma yok, ayrıştırma yok. Dilden değil, gönülden "Evet" istiyoruz. Bunu da akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Milletimiz mührüyle olduğu kadar kalbiyle de "Evet" diyecek.
CHP yine "Hayır" diye var gücüyle bağırıp duruyor. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin demokratikleşmesi, aydınlık yarınlara ulaşması, daima istiklale varması için asla başarılı olamayacaksınız, başlanan bu kutlu yürüyüş 16 Nisan'da aziz milletimizin "Evet" oylarıyla tamamlanacaktır.
Vekil olma yaşını 18'e düşürüyoruz, gençler hazır olun. Buna da karşı çıkıyorlar. Bu değişiklik ile 7.5 milyon gencimize siyasete girmenin önü açılıyor.
2019'da seçim yapılacak. Kanunlar yeni sisteme hazır hale gelecek. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girecek.
Bu değişiklik ülkemiz için bir fırsattır. Güçlü yönetim sayesinde ülkemizde vesayet dönemleri tarih olacak. Ekonomi daha sağlam ve daha sağlıklı bir zeminde ilerleyecek. İstikrar sayesinde yatırım, üretim artacak. Türkiye enerjisini büyümeye harcayacak.
Yeni sistem terörün sonunu getirecek, terörü yok edecek. PKK, FETÖ, DEAŞ avaz avaz "hayır" çıksın diye kendilerini parçalıyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var, çünkü bu değişiklik onları yok ediyor, onların hayat damarlarını kesiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yok olacaklar.
Türkiye bölgesinde daha güçlü hale gelecek. Tehditlere karşı çok daha hızlı hareket edecek. İnanın ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği daha muhkem hale gelecek.
Ayrıştırmayacağız, kutuplaştırmayacağız. Gerginliğin değil, samimiyetin dilini kullanacağız. Parti ayrımı yapmayacağız. Bu bir genel seçim değil. Onun için siyasetimizde din, dil, eser, etnik köken ayrımı hiç olmadı bundan sonra da olmayacak. CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye ve diğer bütün partilere oy veren kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklayacağız. Gönül diliyle konuşacağız. Bize kavga, ötekileştirmek yakışmaz. Herkese, her karara saygımız var. Biz yaftalayarak yürümeyecek, gönülleri fethederek yol alacağız.
AHMET TOPAL
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