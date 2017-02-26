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MHP: Hedef aynı dil farklı

MHP: Hedef aynı dil farklı
Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti ile hedeflerinin aynı olduğunu belirtti. "Biz MHP olarak kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi ki hedefimiz aynı... 'Evet' için uğraşıyoruz ama vatandaşlara anlatma şeklimiz farklı olacak" dedi.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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