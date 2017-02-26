Mezarlarını kazdılar!

Bartın'da yaşayan hayvanseverler, Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, İnkum Tepesi'ndeki alanda yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için barınak yaptı. Bir yandan da sokak hayvanlarına yönelik şiddete de tepki göstermek için açlık grevi başlattı. 6 gündür grevi sürdüren hayvanseverler, dün kendilerine mezar bile kazdı! Kararlı olduklarını ve yollarından dönmeyeceklerini söyleyen Ayşe Kök, şunları anlattı: "Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun kapsamına alınması için açlık grevine başladık. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Burada bizi görsünler. Bu yasa çıkmadan burada açlık grevini sürdüreceğiz."