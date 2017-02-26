Madam aracı

TBMM'de Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin tartışmalara yol açan yüksek haberleşme harcamalarının ardından, makam araçlarında kullanılan akaryakıt faturaları da ortaya çıktı. Divan üyelerinin yanı sıra grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarına verilen makam araçlarıyla ağırlıklı olarak seçim çevrelerine yapılan seyahatlerin bilançosu belli oldu. Buna göre, son 1 yıl içinde Meclis'te 71 makam sahibi milletvekilinin bir yıllık yol gideri toplam 1 milyon 363 bin791 TL olarak kayıtlara geçti. Makam araçları ile kat edilen yol miktarı ise 3 milyon 956 bin 286 kilometre oldu. Bu miktar dünyanın etrafında 98 tura denk geliyor. 71 vekilden 47'si ise dünyanın etrafını birden fazla dolaşacak kadar yol yaptı. Vekiller kendileri için tahsis edilen makam araçlarıyla toplam 352 bin 702 litre de yakıt tüketti. En çok yol kat eden ve benzin tüketen vekil ise CHP'li Başkanlık Divanı Katip Üyesi Özcan Purçu oldu. Meclisin ilk Roman vekili olarak tarihe geçen Purçu 130 bin 31 kilometre yol yaptı, 11 bin 535 litre benzin tüketti. Vekilin yakıt masrafı ise 44 bin 11 TL oldu. Listenin ikinci sırasında da bir CHP'li yer aldı. CHP'li Katip Üye Ali Haydar Hakverdi bir yılda 115 bin 303 kilometre yol katetti, 10 bin 744 litre benzin tüketti. Hakverdi'nin yakıt tüketimiiçin harcanan para 41 bin 713TL'yi buldu. Telefon görüşmeleri, SMS ve posta harcamaları için bir yılda 1.2 milyon TL harcadığı ortaya çıktıktan bile bildiğini okuyan ve 2017'nin ilk ayında 800 bin TL'lik bir fatura daha getiren CHP'li Elif Doğan Türkmen, makam aracı masraf listesinde de üst sıralarda kendisine yer buldu. Harcamaları yüzünden katip üyelikten istifa etmek zorunda kalan Türkmen 2016 boyunca 106 bin 708 kilometre yol yaptı. 9 bin 698 litre yakıt tüketen Doğan için 37 bin 348 TL benzin parası ödendi.
ZİRVE CHP'Lİ VEKİLLERDE
Yakıt harcamalarında bir numara CHP'li Özcan Purçu oldu. İkinci en çok harcamayı CHP'li bir diğer isim Ali Haydar Hakverdi yaptı.
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