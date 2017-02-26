TOPLAM YURTDIŞI SEÇMEN OY DAĞILIMI
Yurt dışındaki seçmenlerin %86'sı 8 ülkede yaşıyor. Şimdi bu seçmenlerin 1 Kasım 2015 seçimlerinde ne yaptıklarına bakalım...
ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 2.899.059 seçmen vardı. Bu seçmenlerin yaklaşık %40'ı 1 Kasım seçimlerinde oy kullandı. 16 Nisan'da yapılacak Halk oylamasında seçmen kütüğüne kayıtlı yurt dışı seçmenlerin sayısını YSK 2 milyon 929 bin 389 olarak açıkladı.
Gurbetçiler referandumda ne diyecek?
Referanduma sayılı günler kala yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kararı belli oldu. Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.
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