Gençlere 140 karakter uyarısı

Biz kendi tarihimizi yazmayınca maalesef başkalarına esir oluyoruz. Bu ülke on yıllar boyunca 'Gece Yarısı Ekspresi' gibi üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemekle uğraşmıştır.
Yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya tarafından nasıl çifte standartla aktarıldığını çok iyi biliyorsunuz. Ülkemizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyet bulunuyor. Bunun en çarpıcı örneği 15 Temmuz'dur.
O gece yaşananların farklı etkinlikler, edebiyat ve sanat aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur.
İnternet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz. Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz.
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