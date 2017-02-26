Gelinimizi bulun

İzmir Bergama'da Veysel Odabaş (27) ile evli olan Fatma Odabaş (27), 2 yıl önce gece yarısı evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Eşi ile çocukları Nur (4) ve Hilal (2) ortada kaldı. Torunlarının bakımını üstlenen Hasan (56) ve Sarıgül Odabaş (52) gelinlerinin bulunması için yardım istedi. İki yıldır büyük üzüntüler yaşadıklarını belirten Hasan Odabaş, "Oğlumun psikolojisi bozuldu. Büyük olan torunum Hilal'de psikolojik tedavi gördü. Tüm bunların yanı sıra birde töhmet altında bırakıldık. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. Sarıgül Odabaş ise, "Fatma'nın bir an önce bulunmasını istiyorum. Oğlumla boşansınlar, sonra herkes kendi yoluna gitsin" diye konuştu.