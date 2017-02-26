Gelinimizi bulun

İzmir Bergama'da Veysel Odabaş (27) ile evli olan Fatma Odabaş (27), 2 yıl önce gece yarısı evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Eşi ile çocukları Nur (4) veHilal (2) ortada kaldı. Torunlarının bakımını üstlenen Hasan (56) ve Sarıgül Odabaş (52) gelinlerinin bulunması için yardım istedi. İki yıldır büyük üzüntüler yaşadıklarını belirten Hasan Odabaş, "Oğlumun psikolojisi bozuldu. Büyük olan torunum Hilal'de psikolojik tedavi gördü. Tüm bunların yanı sıra birde töhmetaltında bırakıldık. Olayın aydınlatılmasınıistiyoruz" dedi. Sarıgül Odabaş ise, "Fatma'nın bir an önce bulunmasını istiyorum. Oğlumlaboşansınlar, sonra herkes kendi yolunagitsin" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.