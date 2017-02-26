Firar sona erdi

Damadını öldürüp, kızını yaralayan cani baba yakalandı. Aile içi dehşet, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde yaşandı. Bir benzin istasyonundan 10 liralık benzin alan kayınpeder Ali Aksoy, kızı ve damadının oturduğu siteye gitti. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle damadının cipini ateşe verdi. Murat Osmanoğlu ile eşi Özlem Osmanoğlu duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada "Bunu siz istediniz" diye bağırdığı belirtilen Ali Aksoy, pompalı tüfekle damadını ve kızını vurduktan sonra firar etti! Murat Osmanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kzı ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise katil babayı yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar ve gelen ihbarlar sonucu katil Aksoy, İzmir'in Dikili İlçesi'nde saklandığı bir evde yakalandı. Dolandırıcılık suçundan sabıkası da bulunan Aksoy'un, ifadesi alındı. Aralarındaki anlaşmazlığın sebebi de ortaya çıktı. Buna göre Osmanoğlu'nun şikayeti üzerine Aksoy'un oğlunun avukatlık ruhsatının iptal edildi. Bu olayın aile arasındaki anlaşmazlığı büyüttüğü öğrenildi. Sorgusu devam eden kayınbaba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.