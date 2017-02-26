Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin ideolojisini irdeleyen 248 sayfalık raporunu tamamlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Örgüt içinde bile üyelerin birbirini anlamakta zorlandığının belirtildiği raporda, "Bu durum örgütün ezoterik yapısından kaynaklandığı gibi, örgütün gizli ve saklı bir amaç taşıdığını da göstermektedir" denildi.

İşte rapordan dikkat çeken başlıklar...



FARKLI BİR DİL:

Örgüt, hem örgüt içinde hem dışında farklı bir dil kullanmakta. Kadroların birbiriyle iletişiminde bile herkesin açıkça birbirini anlamakta zorlandığı bir iletişim dili söz konusu. Bu durum örgütün ezoterik yapısından kaynaklandığı gibi, örgütün gizli ve saklı bir amaç taşıdığını da gösteriyor. Örgüt, kuvvetin örgütte toplandığı zamana dek deşifre olmadan temkinli hareket edilmesi gerektiğini savunur. Bu düşüncesini şu şekilde dile getirmiştir: "Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır."

GİZLİLİK ÇOK ÖNEMLİ:

Gülen; hasım cephenin, örgütün ortaya çıktığı ve henüz insan ve mali kaynaklarının kıt olduğu 1970'li yıllardan gücü ele geçirinceye kadar FETÖ'yü etkisizleştirmemesi için hayalindeki ideal düzene ulaşıncaya kadar takiyye ve gizlilik duvarının arkasına saklanılması gerektiğine inanmaktadır. Ancak bu yolla hasım cephenin bertaraf edilebileceğini ve zafere ulaşılabileceğini düşünmektedir. Bu yüzden deşifre olmamak ve tüm faaliyetlerin gizlilik içerisinde yürütülmesini çok önemli görmektedir.