Fena yapıştırdı

Sakarya'da 2 kişi, bali çektiğini iddia ettikleri genci öldüresiye dövdü. Sosyal meydaya yayınlanan görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Olay dün Erenler İlçesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın önünden geçen 2 kişi, içeride yapıştırıcı olarakkullanılan maddeyisoluyan genci gördü.Çılgına dönen ikili,genci sopayla dövdü. O anları ise cep telefonuna kaydetti. Karşılıkvermeye çalışan gençinşaattan kaçtı. Şahıslarçektikleri görüntülerisosyal medyadapaylaşırken, birçok kişitepki gösterdi.
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