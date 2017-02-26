Fena yapıştırdı

Sakarya'da 2 kişi, bali çektiğini iddia ettikleri genci öldüresiye dövdü. Sosyal meydaya yayınlanan görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Olay dün Erenler İlçesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın önünden geçen 2 kişi, içeride yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluyan genci gördü. Çılgına dönen ikili, genci sopayla dövdü. O anları ise cep telefonuna kaydetti. Karşılık vermeye çalışan genç inşaattan kaçtı. Şahıslar çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi tepki gösterdi.