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'a askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı

DEAŞ'tan temizlenen kentine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

El Baba askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerince terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen kentine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Suriye'nin El Bab kentine öğleden sonra Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden askeri araçlar ile iş makineleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri arasında Elbeyli'den geçen tanklar, Çobanbey bölgesinden Suriye tarafına giriş yaptı. Askeri araç ve iş makinelerinin geçişi sırasında Elbeyli ilçe merkezi ve sınır hattında güvenlik önlemli alındı.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 18:34
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