Pensilvanyalı sahtekar FETÖ’den alınanlar için “Binde birini bile tanımam” dedi. Ancak mahkemede söylemeleri gereken her söze kadar talimat verdi. Kumpasçı emniyet müdürü Yakub Saygılı’ya duruşma sırasında verilen zarftan Gülen’in notları çıktı
25 Aralıksoruşturmasındausulsüzlükler yaptığıve kumpas kurduğu için mahkemekarşısına çıkan FETÖ'cü eskiEmniyet Müdürü Yakub Saygılı'nınduruşma sırasında Pensilvanya'dantalimat aldığı ortaya çıktı.1 Aralık 2016'da gerçekleşenduruşmada, tutuklu sanık eskiemniyet müdürü Yakub Saygılı'nınavukatı, müvekkiline teslim edilmeküzere içinde "savunmaya ilişkin" birmetin olduğunu ifade ettiği bir zarfımahkemeye sundu.
RUMİ FORUM İMZASI VAR
Mahkeme Heyeti, ön yüzündeFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'inonursal başkanı olduğuWashington merkezli RumiForum'a ait çıktılar, arkayüzünde ise çeşitli yazılarınbulunduğu iki şeffaf dosyaiçindeki evrakı, 5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Kanun gereğinceincelemek için sanığa vermedi.Tutuklu sanık Yakub Saygılı, 22Şubat'ta görülen duruşmada,mahkemenin bir önceki celseincelemek üzere aldığı evrakıvermesini istedi. Heyetin,incelemeler sonucunda evrakta,yasaklı bir siteye (Rumi Forum) aitçıktılar ve bunların arka yüzündede yazılar ile FETÖ elebaşı Gülen'eait ifadelerin bulunması üzerineevrakı sanığa vermeyerek el koydu.Mahkeme heyeti, evraktayer alan FETÖ elebaşı Gülenait ifadelerin ve yazıların"örgütsel bir mesaj" taşıdığınıdeğerlendirdi. Bu arada davanıniddianamesinde, FETÖ elebaşınınyardımcılarından olduğubelirtilen 2 numaralıfirari sanık SinanDursun'un, söz konusuevrakta adı geçen RumiForum'un üyesi olduğukaydedilmişti.
HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI
17-25 Aralık kumpaslarının mimarı olan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı, FETÖ bağlantısı için "Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez" demişti.
* Her hareketini talimatla yapan FETÖ teröristlerinin mahkeme konuşmalarını bile Fetullah Gülen yazıyor.
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