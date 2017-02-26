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Dipnot

lı sahtekar ’den alınanlar için “Binde birini bile tanımam” dedi. Ancak mahkemede söylemeleri gereken her söze kadar talimat verdi. Kumpasçı emniyet müdürü ’ya duruşma sırasında verilen zarftan Gülen’in notları çıktı

Dipnot
25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve kumpas kurduğu için mahkeme karşısına çıkan 'cü eski Emniyet Müdürü 'nın duruşma sırasında 'dan talimat aldığı ortaya çıktı. 1 Aralık 2016'da gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın avukatı, müvekkiline teslim edilmek üzere içinde "savunmaya ilişkin" bir metin olduğunu ifade ettiği bir zarfı mahkemeye sundu.

RUMİ FORUM İMZASI VAR
Mahkeme Heyeti, ön yüzünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Washington merkezli Rumi Forum'a ait çıktılar, arka yüzünde ise çeşitli yazıların bulunduğu iki şeffaf dosya içindeki evrakı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince incelemek için sanığa vermedi. Tutuklu sanık Yakub Saygılı, 22 Şubat'ta görülen duruşmada, mahkemenin bir önceki celse incelemek üzere aldığı evrakı vermesini istedi. Heyetin, incelemeler sonucunda evrakta, yasaklı bir siteye () ait çıktılar ve bunların arka yüzünde de yazılar ile FETÖ elebaşı Gülen'e ait ifadelerin bulunması üzerine evrakı sanığa vermeyerek el koydu. Mahkeme heyeti, evrakta yer alan FETÖ elebaşı Gülen ait ifadelerin ve yazıların "örgütsel bir mesaj" taşıdığını değerlendirdi. Bu arada davanın iddianamesinde, FETÖ elebaşının yardımcılarından olduğu belirtilen 2 numaralı firari sanık Sinan Dursun'un, söz konusu evrakta adı geçen Rumi Forum'un üyesi olduğu kaydedilmişti.

HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI
17-25 Aralık kumpaslarının mimarı olan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı, FETÖ bağlantısı için "Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez" demişti.


* Her hareketini talimatla yapan FETÖ teröristlerinin mahkeme konuşmalarını bile Fetullah Gülen yazıyor.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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