Damada kör kurşun

Akıllara durgunluk veren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Bir süre önce askerden gelen 23 yaşındaki Mustafa Alkan, amcasının kızıyla evlenmeye karar verdi. Önceki gün ise düğün vardı. Alkan, aydınlatma için çekilen ampulleri kontrol etmek için evin damına çıktı. Bu sırada avluda bulunan bir akrabası, pompalı tüfeklehavaya ateş açtı. Kurşunlar ise damada isabetetti. Ağır yaralanan Mustafa Alkan, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğini belirlemeye çalışırken, en mutlu gününde maganda kurbanı olandamat, otopsinin ardından gözyaşları arasındatoprağa verildi.
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