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Damada kör kurşun

Şanlıurfa’da düğün magandası damat Mustafa Alkan’ı vurdu. Talihsiz genç, en mutlu gününde öldü

Damada kör kurşun
Akıllara durgunluk veren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Bir süre önce askerden gelen 23 yaşındaki Mustafa Alkan, amcasının kızıyla evlenmeye karar verdi. Önceki gün ise düğün vardı. Alkan, aydınlatma için çekilen ampulleri kontrol etmek için evin damına çıktı. Bu sırada avluda bulunan bir akrabası, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kurşunlar ise damada isabet etti. Ağır yaralanan Mustafa Alkan, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğini belirlemeye çalışırken, en mutlu gününde maganda kurbanı olan damat, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mehmet YILDIRIM
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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