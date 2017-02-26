Yol Durumu
  1. "Sen git onu Kandil' sor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

, IKBY Başkanı 'yi kabul etti.

Mabeyn Köşkünde kritik görüşme

, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşeen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, ağırlıklı olarak Musul ve Telafer'in durumu, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı...
Etiketler: ,
  • 26 Şubat 2017, Pazar 18:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar