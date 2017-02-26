Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşeen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede, ağırlıklı olarak Musul ve Telafer'in durumu, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı...
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