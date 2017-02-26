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CHP neden hayır diyor anlamadım

Referandum için Şili’den ’yı getiren CHP, ünlü reklamcının bu sözleriyle şoka uğradı

CHP neden hayır diyor anlamadım
"HAYIR" kampanyası açan CHP, Şilili reklamcı 'yı çağırdı. Ancak ünlü reklamcı, sözleriyle anamuhalefet partisi mensuplarını şoka uğrattı. Ferrada, CHP Gençlik Kolları tarafından Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Önemli olanın "Hayır" oyu vermek değil, ülkede ne gibi değişikler getireceğinin anlaşılması olduğunu söyledi. Ferrada, şöyle konuştu: "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz." Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın Pinochet'e karşı olduğunu vurgulayan Garcia Ferrada, "Benim yaptığım, diktatöre karşıydı. Buradaki durum biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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