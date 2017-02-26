Cansız yayın

Canlı yayında intihar haberlerine bir yenisi eklendi. Kan donduran olay bu kez Antalya'da yaşandı. 52 yaşındaki işçi emeklisi Azmi Tekocak, bir süre önce eşinden ayrıldı. Bir çocuk babası Tekocak, bunalıma girdi. Dün sabah saatlerinde önce tıraş olup takım elbise giydi. Kravat taktı. Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Tekocak, ardından oturduğu çatı katının tavanınaip bağladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebookhesabından canlı yayın yapmaya başladı. Cengiz Kurtoğlu'na ait 'Gidiyorum' adlı şarkıyı da açarak sesi yayına veren Tekocak, ipi boynunageçirerek kendini astı. Durumu fark ederek eve gelen yakınları Azmi Tekocak'ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerive sağlık görevlilerinin incelemesinden sonraTekocak'ın cesedi otopsi işlemleri için AntalyaAdli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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