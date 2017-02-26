Yol Durumu
  1. Ayrılık ateşi
  2. ABD'den skandal paylaşım!

Cansız yayın

Eşinden boşanan , bunalıma girdi. Facebook’ta yaptığı canlı yayında kendini asarak intihar etti

Cansız yayın
Canlı yayında intihar haberlerine bir yenisi eklendi. Kan donduran olay bu kez Antalya'da yaşandı. 52 yaşındaki işçi emeklisi Azmi Tekocak, bir süre önce eşinden ayrıldı. Bir çocuk babası Tekocak, bunalıma girdi. Dün sabah saatlerinde önce tıraş olup takım elbise giydi. Kravat taktı. Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Tekocak, ardından oturduğu çatı katının tavanına ip bağladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Cengiz Kurtoğlu'na ait 'Gidiyorum' adlı şarkıyı da açarak sesi yayına veren Tekocak, ipi boynuna geçirerek kendini astı. Durumu fark ederek eve gelen yakınları 'ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Tekocak'ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar