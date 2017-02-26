2 BİN DEAŞLI ÖLDÜRÜLDÜ
El Bab'da halen hendek, mayın/EYP'lerin temizlenmesi faaliyetleri devam ediyor. Derlediğimiz bilgilere göre, operasyonda bugüne kadar 2 bin 658 DEAŞ terör örgütü üyesi öldürüldü, 415 DEAŞ terör örgütü üyesi yaralandı, 7 DEAŞ'lı terörist ise yakalandı. Operasyonda TSK 67 şehit verdi, 405 asker yaralandı. ÖSO unsurlarının ise şehit sayısı 509, yaralı sayısı bin 920 oldu. ÖSO destekli Fırat Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçik, bilmediği bir coğrafyada, tanımadığı arazide ve zorlu kış şartlarında kahramanlık destanı yazdı.
TAKTİK VE STRATEJİ BAŞARISI
Çok büyük bir hazırlık gerektiren bir operasyona kısa sürede hazırlanıldı, özel Kuvvetler, zırhlı birlikler, mekanize komando birlikleri bir araya getirildi. Düzensiz sivil unsurlardan düzenli bir ordu yaratarak dünyanın hiçbir yerinde başarılamayacak bir taktik ve strateji üretti. Gerek lojistik, gerek taktiksel, gerek komuta, sevk ve idare, gerek muhabere sistemi açısından büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu'nu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi öz kaynakları ve milli olarak geliştirdiği unsurlarla gerçekleştirdi.
YERLİ SİLAHLAR ETKİN KULLANILDI
İnsanlı ve insansız hava araçları, silahlı İHA Bayraktar, milli mühimmatlar, Fırtına obüsü, Kasırga, zırhlı personel taşıyıcı gibi yerli sistemler bu başarıda önemli bir rol üstlendi. Aselsan'ın gece görüş sistemleriyle harekatın ağırlıklı olarak gece şartlarında yapılması gibi önemli bir taktik manevrayla DEAŞ terör örgütünü "çok güçlü" denilen hakimiyet alanlarında çökertti. Harekat lojistik açıdan mükemmel bir şekilde desteklendi, taktik açıdan bir sıkıntı yaşanmadı.
İMAN GÜCÜYLE HAREKET ETTİK
Suriye sınır ötesinde gerçekleştirilen ilk operasyon olan Şah Fırat Operasyonu'nun komutanı Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, TSK'nın El Bab başarısını Yeni Şafak'a değerlendirdi. Başbozkurt, şunları söyledi: "El Bab'da ikinci bir Çanakkale Destanı yazıldı. Türk Ordusu 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden dolayı yıpranmış, emir komuta sisteminde ve komuta kademesinde büyük sıkıntılar yaşamış, askerlerin bile birbirine güvenmediği bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi otoritesinin vermiş olduğu kararı başarıyla yerine getirdi. Türk halkının, milletinin, gencinin genindeki askerlik ruhu harekete geçirildi, iman gücüyle başaracağız denildi ve El Bab'da Çanakkale ruhunu bir kez daha yeşertti. Tüm bu başarılı taktik ve stratejik unsurlara baktığımızda, El Bab başarısı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisine aittir.
MÜNBİÇ VE TEL ABYAD SIRADA OLMALI
Bab destanı inşallah Münbiç'te, ondan sonra da Tel Rıfat'ta, Tel Abyad'da, Resulayn'da, Haseke'de taçlanacaktır. Türkiye'nin Fırat Kalkanı'ndaki bu başarısı, bugün Rakka Operasyonu için Türkiye'nin kapısının çalınmasının asıl nedenidir."
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