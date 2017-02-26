Başbakan'dan Hürriyet'in manşetine tepki!

Başbakan Binali Yıldırım Hürriyet Gazetesi'nde yer alan ve muhtıra kokan manşete ilişkin ilk değerlendirmesini darbecilerin ağır bir yenilgi aldığı Kahramankazan'dan yaptı.
İşte Yıldırım'ın Hürriyet'te yer alan manşetle ilgili ilk yorumu:
"Eskiden manşetlerle hükümete ayar verirlerdi. Büyük denen gazeteler her türlü tezgahı kurdular. Benzer şeyleri şimdi de yapmaya çalışıyorlar. Bu millet bunlara pirim vermez. Biz de vermeyiz."
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