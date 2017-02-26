Ayrılık ateşi

Karabük'te işsiz Mücahit U., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün uzaklaştırma cezası aldı. Buna rağmen dün, karısı Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Bıçak çekti. Sokağa kaçan kadın ve çocuklarını vatandaş kurtardı. Öfkeli koca ise polisi görünce, eve girip kapıyı kilitledi. Kanepeyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Dumandan etkilenen Mücahit U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı. Polis aracına götürülen kadın, "Biz boşanmak üzereyiz. Eve bakmıyor. 2 bıçakla kovaladı. Kaçtığımız yolda bir sürü insan vardı, onlar gördü, onlar ayırdı" dedi. Nevin U., eşinden şikayetçi oldu.