Ayrılık ateşi

Karabük'te işsiz Mücahit U., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün uzaklaştırma cezasıaldı. Buna rağmen dün, karısı Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Bıçakçekti. Sokağa kaçan kadınve çocuklarını vatandaşkurtardı. Öfkeli koca ise polisi görünce, eve girip kapıyı kilitledi. Kanepeyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri,kapıyı kırarak içeri girdi.Dumandan etkilenen MücahitU., ambulansla hastaneyekaldırıldı. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı. Polis aracına götürülen kadın, "Bizboşanmak üzereyiz. Evebakmıyor. 2 bıçakla kovaladı.Kaçtığımız yolda bir sürüinsan vardı, onlar gördü,onlar ayırdı" dedi. Nevin U., eşinden şikayetçi oldu.
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