Aşk lokmanı!

Karaman'da Murat Lokmacı'nın hayatı, yaptığı lokma tatlılarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması ile değişti. Fotoğraflara binlerce yorum alan Lokmacı'ya en ilginç beğeni, 11 bin kilometre uzaklıktaki Tayland'dan geldi. Taylandlı Chanthana Kaeothana, genç adama mesaj attı. Tatlı muhabbet bir anda aşka dönüştü. Genç kadın Karaman'a gelin geldi. Kaeothana artık lokma tatlısı yaparken eşinin en büyük yardımcısı. Eşi Chanthana'nın sosyal medyada paylaştığı lokma tatlısı fotoğraflarını çok beğenip kendisine mesaj attığını belirten Murat Lokmacı tatlı hikayesini şöyle anlattı: "Tayland'da da bizim lokmaya benzeyen bir tatlı yapılıyormuş. İlgisini çekmiş, bana mesaj attı.



'BEN GİDEMEDİM O GELDİ'

Bu sayede tanıştık. Yaklaşık bir yıl sosyal medya üzerinden mesajlaştık. Bir süre internet üzerinden görüştük. İnternetten yazışırken, İngilizce anlaşmaya çalışıyorduk. Kalp kalbe karşı olduğu zaman bir şekilde anlaşılıyor. Beni Tayland'a davet etti. Fakat işim gereği gidemedim. Kendisi Türkiye'ye geldi. Bir ay Türkiye'de kaldı. Evlenmeye karar verdik. Bir hafta önce de evlendik. Gayet mutluyuz." Lokmacı, evde genellikle yemekleri kendisinin yaptığını, eşinin de öğrenmeye çalıştığını söyledi. Eşine lokmada yardım eden, Kaeothana da "Lokma tatlısını çok seviyorum. Yemeklerinize bayılıyorum. Müslüman oldum ve Türkiye'de çok mutluyum" dedi.



