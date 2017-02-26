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6 günde cars

Almanya’da yaşayan , memleketi Kars’a hasret kaldı. 80 model Acadiana marka arabasına atladı. Tam 6 günde doğduğu topraklara ulaştı

6 günde cars
Karslı Gürsel Arslanoğlu (56), henüz 17 yaşındayken memleketinden ayrıldı. Ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Burada gurbetçi olarak yaşam mücadelesine başladı. Yıllarca tarihi binaların restorasyonlarını yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Arslanoğlu'nu memleket özlemi sardı. Kars'a gitme kararı aldı. Bavulunu hazırladı. Daha sonra gençlik yıllarında satın aldığı Fransa'da üretilen 80 model Acadiana marka arabasına atladı. Gaza bastı. Tam 6 gün de doğduğu topraklara, Kars'a ulaştı. Yolculuğunu zorlu bir coğrafyayı geride bırakarak tamamladığını belirten şunları anlattı: 'Kurtlarla karşılaştım' "Eksi 30 dereceye kadar düşen yerlerden geçtim. Otellerde konaklamadım. Otomobilin arka tarafında, uyku tulumunda yattım. Ancak arabanın kalorifer sistemi arızalandı. Yollarda kaldım, debriyaj teli koptu. Sarıkamış'ın Karakurt mevkisinde kurtlarla karşılaştım, imdadıma jandarma yetişti. Tüm bu zorlukların ardından yine sağ salim 6 günde Kars'a ulaşmayı başardım. Otomobildeki kamerayla tüm yolculuğumu kayda aldım. Bir süre Kars'ta kaldıktan sonra yine tek başıma Almanya'ya döneceğim. Maceralı ve heyecanlı bir yolculuk için bu mevsimi seçtim."
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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