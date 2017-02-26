6 günde cars

Karslı Gürsel Arslanoğlu (56), henüz 17 yaşındayken memleketinden ayrıldı. Ailesiyle birlikteAlmanya'ya taşındı. Burada gurbetçi olarak yaşam mücadelesine başladı. Yıllarca tarihi binaların restorasyonlarını yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Arslanoğlu'nu memleket özlemi sardı. Kars'a gitme kararı aldı. Bavulunu hazırladı. Daha sonra gençlik yıllarında satın aldığıFransa'da üretilen 80 model Acadianamarka arabasına atladı. Gaza bastı. Tam6 gün de doğduğu topraklara, Kars'a ulaştı. Yolculuğunu zorlu bir coğrafyayı geride bırakarak tamamladığını belirten Gürsel Arslanoğlu şunları anlattı: 'Kurtlarla karşılaştım' "Eksi 30 dereceye kadar düşen yerlerden geçtim. Otellerde konaklamadım. Otomobilin arka tarafında, uyku tulumunda yattım. Ancak arabanın kalorifer sistemi arızalandı. Yollarda kaldım, debriyaj teli koptu. Sarıkamış'ın Karakurt mevkisindekurtlarla karşılaştım, imdadıma jandarmayetişti. Tüm bu zorlukların ardından yine sağ salim 6 günde Kars'a ulaşmayı başardım. Otomobildekikamerayla tüm yolculuğumu kayda aldım.Bir süre Kars'ta kaldıktan sonra yine tek başımaAlmanya'ya döneceğim. Maceralı ve heyecanlıbir yolculuk için bu mevsimi seçtim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.