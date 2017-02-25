Yazık bu sultanlara

Hayvan kaçakçıları sınırlarını iyice aştı. Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda bir otomobilin içinde yurda sokulmak istenen 45 sultan papağanı ele geçirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Bulgaristan uyruklu D.D.D.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Didik didik aranan otomobilin arka kapı içlerinde ve bagajında saklanmış 45 sultan papağanı bulundu. Bulgar kaçakçı adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen papağanlar ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne verildi.