Teröristbaşından militanlarına mektup

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait ifadelerin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Aralık 2016'da gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın avukatı, müvekkiline teslim edilmek üzere içinde "savunmaya ilişkin" bir metin olduğunu ifade ettiği bir zarfı mahkemeye sundu.

Mahkeme Heyeti, ön yüzünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Washington merkezli Rumi Forum'a ait çıktılar, arka yüzünde ise çeşitli yazıların bulunduğu iki şeffaf dosya içindeki evrakı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince incelemek için sanığa vermedi.

Tutuklu sanık Yakub Saygılı, 22 Şubat'ta görülen duruşmada, mahkemenin bir önceki celse incelemek üzere aldığı evrakı vermesini istedi.

Heyetin, incelemeler sonucunda evrakta, yasaklı bir siteye (Rumi Forum) ait çıktılar ve bunların arka yüzünde de yazılar ile FETÖ elebaşı Gülen'e ait ifadelerin bulunması üzerine, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 59. maddesinin 5. fıkrasının "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir." hükmü gereğince evrakın sanığa verilmeyerek el konulmasına hükmettiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, evrakta yer alan FETÖ elebaşı Gülen ait ifadelerin ve yazıların ''örgütsel bir mesaj'' taşıdığını değerlendirerek, söz konusu ifadelerin içeriğini araştıracak.

Bu arada davanın iddianamesinde, FETÖ elebaşının yardımcılarından olduğu belirtilen 2 numaralı firari sanık Sinan Dursun'un, söz konusu evrakta adı geçen Rumi Forum'un üyesi olduğu kaydedilmişti. Dava kapsamında Dursun hakkında gıyabi tutukluluk kararı bulunuyor.