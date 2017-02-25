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Senaryo patladı!

Film çeken öğrenciler bomba görünümlü kartonla polise yakalandı, başlarına iş açtı

Senaryo patladı!
İzmir Karşıyaka'da 2 lise öğrencisi, okul ödevi için İZBAN banliyö istasyonunda kısa ne başladı. Öğrencilerden biri, terörü konu alan kısa filmin senaryosu gereği beline sardığı, kablo görünümü verdiği bantlarla kaplı silindir şeklindeki kartonlarla istasyona gitti, diğeri de kamerayla çekim yaptı. Çevik kuvvet polisi, bele sarılı kartonun vatandaşları tedirgin edebileceği düşüncesiyle öğrencileri uyardı. Polis, gözaltına aldığı öğrencileri Çarşı Merkez Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Öğrenciler ödev için çalışma yaptıklarını ve izin almadıklarını söyledi. Bunun üzerine okul müdürü ve yardımcısının da ifadesine başvuruldu. Öğrenciler ile okul müdürü ve yardımcısı hakkında 'tedbirsizlikle halkı paniğe sevk etmek' suçlamasıyla işlem yapıldı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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