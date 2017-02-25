Senaryo patladı!

İzmir Karşıyaka'da 2 lise öğrencisi, okul ödevi için İZBAN banliyö istasyonunda kısa film çekimine başladı. Öğrencilerden biri, terörü konu alan kısa filmin senaryosu gereği beline sardığı, kablo görünümüverdiği bantlarlakaplı silindir şeklindekikartonlarla istasyonagitti, diğeri de kameraylaçekim yaptı. Çevik kuvvet polisi, bele sarılı kartonun vatandaşları tedirgin edebileceği düşüncesiyle öğrencileri uyardı. Polis, gözaltına aldığı öğrencileri Çarşı Merkez Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Öğrenciler ödev için çalışma yaptıklarını ve izin almadıklarını söyledi. Bunun üzerine okul müdürü ve yardımcısının da ifadesine başvuruldu. Öğrenciler ile okulmüdürü ve yardımcısıhakkında 'tedbirsizliklehalkı paniğe sevk etmek' suçlamasıyla işlem yapıldı.
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