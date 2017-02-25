Korkunç kaza: 4 ölü

Adıyaman'da dün Tut İlçe Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen traktör yüklü TIR'la çarpıştı. Feci kazada sürücü Büyükboğa (50), eşi Türkan (45), kızı Fatoş (13) ve kardeşi Halil Büyükboğa (30) öldü. TIR sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Türkan Büyükboğa'nın hamile olduğu öğrenildi.



Metin HARIKÇI