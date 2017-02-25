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Kansız nakil

İnançları gereği kan alıp vermeyen Yehova Şahitleri’nden Sabriye Güzel böbrekleri iflas edince nakil olmak zorunda kaldı. 35 yıllık eşi, ‘Ölüm riski bile olsa kan verilmeyecek’ yazılı belgeyi imzalayıp böbreğini bağışladı. Nakil kansız yapıldı...

Kansız nakil
Antalya'da inançları gereği kan alıp vermeyen Yehova Şahitleri'nden Semih Sabri Güzel (56), aynı inançtan eşi Hülya Güzel'e (52) 'Ölüm riski bile olsa kan verilmeyecek' yazılı belgeyi imzalayıp böbreğini bağışladı. Çiftin isteği doğrultusunda böbrek nakli, kan verilmeden gerçekleştirildi.

ÖZEL OPERASYON
Yehova Şahitliği'nde, kişilerin kan almaları veya vermeleri yasak. İnanç mensupları, bu nedenle kan ihtiyacı riski olan nakil ameliyatlarından uzak duruyor. Ancak Hülya Güzel böbrekleri iflas edince ameliyat olmak zorunda kaldı. Kansız operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Özel ilaçlarla hastamızın kan seviyesini yükselttik. Hiç kan kullanmadan nakli yaptık" diye konuştu.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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