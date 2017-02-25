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Kahramanlar ‘Evet’ diyecek

Kahramanlar ‘Evet’ diyecek
FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinde gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı 'Kahraman' sıfatını alan Kazanlılar, 16 Nisan'da yapılacak da "Evet" diyeceklerini açıkladı. Darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir, "Daha güçlü bir Türkiye için dünyaya 'Dur' diyen liderimiz için biz 'Evet' diyoruz" ifadesini kullandı. Şehit Ümit Güder'in eşi Türkan Güder de "Referandumda 'Evet' dersek, bir daha milletin iradesini engellemeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Burak ERDEM
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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