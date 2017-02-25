İdam için de millete gideriz

YALAN SÖYLÜYORLAR: 16 Nisan'da yapılacak referandumda sandıkları 'Evet'le patlatmak durumundayız. Ne diyor CHP, 'Bunlar Meclis'i kaldıracaklar'. Yahu yalan konuşma, doğru konuş. Tam aksine Meclis'in gücünü arttırıyoruz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir demokrasiyle taçlandırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için istiyoruz. Siz badırdayıp duranlara bakmayın. Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni yönetim sistemi ülkemizin ve milletimizin hayrınadır.
MİLLETİMİZ İÇİN İSTİYORUZ: Mevcut sistem, dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek, göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demektir. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürebilsin diye bu yeni yönetim sistemini istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bugün 57'si başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bu değişikliği biz, ülkemiz daha da kalkınsın, milletimiz daha zengin olsun, müreffeh bir hayat yaşasın diye istiyoruz. Tüm bu sebeplerle tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyor muyuz?
BU MİLLİ BİRLİK SEFERBERLİĞİ: Ben AK Parti'nin genel başkanına, MHP'nin genel başkanına teşekkür ediyorum. Dik durdular, taviz vermediler ve güven oylaması için 330'u yakaladılar. Onlar parlamentoda görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Ben milletime güveniyorum. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu milli birlik seferberliğidir. Gelin birleşelim ve 16 Nisan'da bu reformu halledelim.
BEN ONAYLARIM: Ben şuna inanıyorum. İdam talebi parlamentoya gelir, temennim odur ki parlamentoda geçtiği anda, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, Anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa Anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de gene millete gideriz. Millet idam diyorsa mesele bitmiştir.
RUSYA'YA GİDİYOR
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen Rusya ziyaretinin tarihi netleşti. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında 2010'da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere 9 Mart'ta Moskova'ya gidecek. Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.
'BAŞKANIMIZ SENSİN'
Manisalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar, Manisa Valiliği'nin önünde düzenlenen toplu açılış töreninde "Manisa'nın kararı Evet" ve "Başkanımız sensin Erdoğan" sloganları attı. Güvenlik önlemleri ise üst seviyeye çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, drone kullanarak havadan güvenlik kontrolleri yaptı.
Hasan AY
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