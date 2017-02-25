Hayati tehlikeyi atlattı

Yaramazlığın sonu kötü bitti. Akıllara durgunluk veren kaza dün Aydın'da bir ilkokulda yaşandı. Teneffüsün ardından sınıfına gitmek isteyen 9 yaşındaki Hayati Efe K., arkadaşlarıylayarışmaya başladı. Öğretmenden öncesınıfa girmek için depar attı. İyicehızlandı. Bu sırada korkunç bir kaza yaşandı. Açılan sınıf kapısına çarptı.Kapının sivri uçlu demir kolu, kolunasaplandı. Acı içinde kıvranan Efe'ninferyadına koşan okulun idareci veöğretmenleri, gördükleri manzarakarşısında büyük şok yaşadı. Durum 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede okula giden ekipler, kapıyı olduğu yerde kesip kasasından da çıkararak Hayati'yi koluna saplanan kapı ile ambulansa taşıdı. Minik çocuk, ilk müdahalesinin ardındanhastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyataalındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğuöğrenildi.
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