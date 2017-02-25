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Hayati tehlikeyi atlattı

Okulun koridorunda koşan 9 yaşındaki Hayati’nin koluna, kapı kolu saplandı. Küçük çocuk, kapıyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Hayati tehlikeyi atlattı
Yaramazlığın sonu kötü bitti. Akıllara durgunluk veren kaza dün Aydın'da bir ilkokulda yaşandı. Teneffüsün ardından sınıfına gitmek isteyen 9 yaşındaki Hayati Efe K., arkadaşlarıyla yarışmaya başladı. Öğretmenden önce sınıfa girmek için depar attı. İyice hızlandı. Bu sırada korkunç bir kaza yaşandı. Açılan sınıf kapısına çarptı. Kapının sivri uçlu demir kolu, koluna saplandı. Acı içinde kıvranan Efe'nin feryadına koşan okulun idareci ve öğretmenleri, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Durum 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede okula giden ekipler, kapıyı olduğu yerde kesip kasasından da çıkararak Hayati'yi koluna saplanan kapı ile ambulansa taşıdı. Minik çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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