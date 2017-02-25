Görünmez kaza

Kütahya'da 37 yaşındaki Hayrettin Gündüz, lokantadan çıkarken dalgınlıkla açık sandığıkapının camına çarptı. İşyerindeki güvenlik kamerasının da saniye saniye kaydettiği olayda Gündüz, hafif yaralandı. Olay Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Şaban Kumru'ya ait lokantada meydana geldi. İnşaat ustası Hayrettin Gündüz, arkadaşı olan işyeri sahibi Kumru'yu ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkarken, açık sandığı kapının camına çarptı. Cam büyük bir gürültüyle kırıldı. Kazayı ucuz atlattığını söyleyen Hayrettin Gündüz, "Cep telefonum çaldı. Arkadaşlarımla İzmir'e balık tutmaya gidecektik. Eve gidip oltaları hazırlamam gerekiyordu. Aceleyle kalktım. Kapıcamını fark etmeyip çarptım. Camı yeni sildikleri için dışarı çıkayım derken kapı camına tosladım" diye konuştu.
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