Gaz-fren-şanzıman darbeciler duman

KOMŞU'YA GEÇEMEDİLER!
Şüphelileri teknik takibe alan polis, Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi F.N.Y.'nin 10 Şubat günü yurt dışına çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Konsolosluk aracı Kapıkule'ye geldiğinde polisler eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında F.N.Y.'nin de bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi ile 8 şebeke üyesini gözaltına aldı. İfadeleri alınan şebeke üyeleri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, Selam Tevhid soruşturmasını yürüten eski savcı Adnan Çimen ve aynı davanın hakimlerinden Dursun Ali Gündoğdu'yu da yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bu ifadelerden kaçak hakim ve savcıların İstanbul'da kaldıkları adresleri belirleyen polis, Sarıkaya ve Gündoğdu'yu Kayaşehir'de saklandıkları evde, Çimen'i ise yolda yürürken yakaladı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 şebeke üyesi ile 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Operasyon sürerken, sınır kapılarında firarları önlemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
VATANI SATTILAR
FETÖ cuntası, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırdı. Hain girişim başarısız olunca 30 SAT (Sualtı Taarruz Timi) komandosu helikopterle İstanbul'a döndü. FETÖ üyesi cuntacılardan 25'i gözaltına alındı. Ancak 5 SAT'çı sırra kadem bastı. Onların arasında olan Üstçavuş Fatih Arık ile Piyade Kıdemli Çavuş Halit Çetin, Yunanistan'a firar etti. İki SAT'çı 17 Şubat'ta Yunanistan'a kaçtı. Firari askerler, Meriç sınırından geçerek Orestiada'daki polis karakoluna teslim oldu. Komandoların 20 Şubat'ta siyasi iltica başvurusunda bulundukları belirtildi. Yunanistan, iade konusundaki kararı Yunan adaletinin vereceğini söyledi. Öte yandan Yunan yargısı daha önce de 8 FETÖ'cü askeri Türkiye'ye iade etmeme kararı almıştı.
YEŞİL PLAKALI FİRAR
Ekipler, 10 Şubat'ta Kapıkule'den çıkmak için hareket eden yeşil plakalı aracı durdurdu. Diplomatik plakalı olan aracın içinden FETÖ'nün firari isimleri çıktı.
ŞENER URFA
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