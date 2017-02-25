Çiğli’de yaşayan emekli öğretmen Hatice Yağcı ilçeye iki okul, bir cami yaptırdı. 80 milyon liralık arazisini ise hastane yapılması şartıyla Gediz Üniversitesi’ne bağışladı. Üniversiteyi ele geçiren FETÖ’cü çete ise arsaya hastane yerine lunapark yaptı
İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından kapatılan Gediz Üniversitesi'nin 'imamı' olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar YaşarNarı ile üniversitenin eski Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Ediz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, daha önce Çiğli'ye iki okul, bir cami yaptıran, hükümet binasının arazisini bağışlayan hayırsever Hatice Bahriye Yağcı'nın 80 milyon değerindeki arsasının, FETÖ üyelerince dini duygular ve iyi niyet suistimal edilerek ele geçirildiği yer aldı.
REKTÖRDEN ŞİKAYETÇİ
Emniyete şikayetçi olarak ifade veren hayırsever Hatice Bahriye Yağcı şunları anlattı: "Çiğli'de bulunan 44 dönümlük arazi dedemindi. Bana ve kardeşlerime miras kaldı. O araziye hastane yaptırmak istiyorduk. Kardeşlerim ölünce bu fikri hayata geçirmek için önceden tanıdığım A.Y. ile oturup birçok defa konuştuk. A.Y. gerekli araştırmaları yaptı ve bu arsayı Gediz Üniversitesi'ne hastane yapılması şartıyla bağışlamaya karar verdim. Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Kavuk, araziyi görüp geldikten sonra 'Buraya Gediz Üniversitesi olarak tıp fakültesi yaparım' dedi. Ben bu duruma, hem hastane olacağından hem de çocukların eğitim göreceğinden dolayı çok sevindim ve arsayı bağışladım. Ancak hastane ya da tıp fakültesi yapılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. 2015 yılında benim haberim olmadan, arsaya lunapark işletmişler. 17-25 Aralık'tan sonra gazete ve televizyon haberlerinden ve ağızdan ağıza söylenenlerden dolayı Gediz Üniversitesi'nin FETÖ'cü olduğunu öğrendim ve bundan dolayı çok üzüldüm." Yağcı, dini duyguları ve iyi niyetini kullanan Abdullah Kavuk, eski rektör S.Ç., üniversitenin muhasebecisi ve mütevelli heyetinden şikayetçi olurken, tutuklu sanıklar Yaşar Narı ile Atilla Ediz'in önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
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