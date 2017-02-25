Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Şefi Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, 22 Şubat'ta hastane yakınında maskeli ve demir çubuklu 2 kişi tarafından darp edildi. Kafası yarılıp, dudağı patlayan Yılmaz'a 5 günlük rapor verildi. Dr. Yılmaz olayın bir hasta yakını tarafından gerçekleştirildiğini düşünmediğini, 5 ay süreyle geçici olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaptığı doktorluk görevinin bir uzantısı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Güvenlik güçleri ise 18 yıllık doktoru öldüresiye darp edip kaçan saldırganları bulmak için harekete geçti.
Doktora demir çubuklu dayak!
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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