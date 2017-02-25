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Doktora demir çubuklu dayak!

Doktora demir çubuklu dayak!

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Şefi Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, 22 Şubat'ta hastane yakınında maskeli ve demir çubuklu 2 kişi tarafından darp edildi. Kafası yarılıp, dudağı patlayan Yılmaz'a 5 günlük rapor verildi. Dr. Yılmaz olayın bir hasta yakını tarafından gerçekleştirildiğini düşünmediğini, 5 ay süreyle geçici olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaptığı doktorluk görevinin bir uzantısı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Güvenlik güçleri ise 18 yıllık doktoru öldüresiye darp edip kaçan saldırganları bulmak için harekete geçti.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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